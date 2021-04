Nuovo Decreto Draghi, dal 20 aprile riapertura di ristoranti, bar, parrucchieri, cinema e teatri: il piano allo studio (Di martedì 6 aprile 2021) Un aumento di terapie intensive e ricoveri, con il tasso di positività che stando ai dati di ieri del bollettino nazionale si è attestato a 10,4%. Numeri che non consentono – almeno per ora – un allentamento delle misure perché il virus continua a circolare, non frena la sua corsa. E’ per questo motivo che si chiedono (ancora una volta) sacrifici agli italiani, massimo rigore e attenzione in un’Italia che continuerà a restare divisa in due fasce colorate, tra zone arancioni e rosse. Il Nuovo Decreto, il secondo del Governo Draghi, entrerà in vigore domani e sarà valido fino al 30 aprile. Ma cosa cambia? Quali sono le nuove restrizioni? Leggi anche: Quando torna la zona gialla nel Lazio? I dati aggiornati aprile 2021 Nuovo Decreto Draghi: cosa cambia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) Un aumento di terapie intensive e ricoveri, con il tasso di positività che stando ai dati di ieri del bollettino nazionale si è attestato a 10,4%. Numeri che non consentono – almeno per ora – un allentamento delle misure perché il virus continua a circolare, non frena la sua corsa. E’ per questo motivo che si chiedono (ancora una volta) sacrifici agli italiani, massimo rigore e attenzione in un’Italia che continuerà a restare divisa in due fasce colorate, tra zone arancioni e rosse. Il, il secondo del Governo, entrerà in vigore domani e sarà valido fino al 30. Ma cosa cambia? Quali sono le nuove restrizioni? Leggi anche: Quando torna la zona gialla nel Lazio? I dati aggiornati2021: cosa cambia ...

Advertising

giorgio_gori : Il nuovo Decreto #Covid prevede la chiusura di bar e ristoranti fino al 30 aprile. È l’ennesimo sacrificio chiesto… - Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - JPCK72 : RT @SarahRi30694280: NUOVO DECRETO LEGGE DI DRAGHI, VACCINAZIONI OBBLIGATORIE! SEMPRE DI BENE... - CorriereCitta : Nuovo Decreto #Draghi, dal 20 aprile riapertura di ristoranti, bar, parrucchieri, cinema e teatri: il piano allo st… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Decreto Superbonus 110%, cosa cambia: le modifiche in arrivo per renderlo più semplice Le modifiche potrebbero arrivare con un nuovo Decreto Semplificazioni, che il Governo dovrebbe predisporre contestualmente al nuovo Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) per aumentare la capacità di ...

Riaperture dal 20 aprile: ristoranti e bar, poi piscine e palestre Possibili riaperture dopo il 20 aprile per bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici La porta a possibili riaperture è stata aperta dal nuovo decreto Covid , in vigore dal 7 aprile 2021 , ...

Nuovo decreto e le ipotesi sulle riaperture: cosa può cambiare IL GIORNO Conte “Grande impegno miei governi in politica estera” “Ma sono costretto a intervenire per correggere alcune falsità riportate nel lungo editoriale il giorno di Pasqua, dedicato ai vecchi e ai nuovi scenari di politica ... mi accolse e firmò in mia ...

Covid: Gianluca Manenti, Confcommercio Sicilia, sostegni insufficienti “Le imprese del terziario sono di fronte ad una situazione estrema: sostegni del tutto insufficienti e, alla luce del nuovo decreto, prospettive di riaprire un miraggio. Servono, invece, subito ...

Le modifiche potrebbero arrivare con unSemplificazioni, che il Governo dovrebbe predisporre contestualmente alPiano di Ripresa e Resilienza (PNRR) per aumentare la capacità di ...Possibili riaperture dopo il 20 aprile per bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici La porta a possibili riaperture è stata aperta dalCovid , in vigore dal 7 aprile 2021 , ...“Ma sono costretto a intervenire per correggere alcune falsità riportate nel lungo editoriale il giorno di Pasqua, dedicato ai vecchi e ai nuovi scenari di politica ... mi accolse e firmò in mia ...“Le imprese del terziario sono di fronte ad una situazione estrema: sostegni del tutto insufficienti e, alla luce del nuovo decreto, prospettive di riaprire un miraggio. Servono, invece, subito ...