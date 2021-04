Nuovi Ristori Regione Lazio per collaboratori sportivi, partite Iva, colf e badanti: come fare domanda (Di martedì 6 aprile 2021) Nuovi Ristori Regione Lazio collaboratori sportivi, partite Iva, colf e badanti, via alle domande. Si tratta del nuovo pacchetto d’aiuti Regionale dal valore di circa 30 milioni di euro a sostegno delle categorie di lavoratori più colpite dall’emergenza pandemica. Ulteriori 4 milioni di euro saranno inoltre utilizzati per far scorrere le graduatorie degli avvisi del dicembre scorso per le associazioni culturali e di promozione sociale e per le associazioni e società sportive dilettantistiche. «Con questo nuovo bando multimisura da 30 milioni di euro – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – andremo a ristorare con un sostegno al reddito di 600 euro colf e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021)Iva,, via alle domande. Si tratta del nuovo pacchetto d’aiuti Regionale dal valore di circa 30 milioni di euro a sostegno delle categorie di lavoratori più colpite dall’emergenza pandemica. Ulteriori 4 milioni di euro saranno inoltre utilizzati per far scorrere le graduatorie degli avvisi del dicembre scorso per le associazioni culturali e di promozione sociale e per le associazioni e società sportive dilettantistiche. «Con questo nuovo bando multimisura da 30 milioni di euro – ha dichiarato il Presidente dellaNicola Zingaretti – andremo a ristorare con un sostegno al reddito di 600 euroe ...

