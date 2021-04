Nuovi ristori e sostegni nel decreto aprile da 30 miliardi

(Di martedì 6 aprile 2021) Servirebbero almeno 30per il nuovo scostamento necessario a finanziare un nuovocon le misure di sostegno all’economia e alla liquidità delle imprese colpite dai recenti lockdown. E’ questa, a quanto apprende l’Adnkronos, la soglia minima sostenuta da un’ampia quota della maggioranza di governo. Le nuove risorse in deficit servirebbero dunque per un nuovo round dialle attività chiuse per le restrizioni di, da assegnare sulla base del criterio stabilito con l’ultimo(ipotesi di costo 10 mld). Neldovrebbero confluire anche tutta una serie di misure per la liquidità delle imprese pari a circa 20 mld, con una riedizione degli interventi del dl Liquidità dello scorso anno come la proroga delle moratorie sui debiti ...

... Giorgia Meloni, e il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, è emersa infatti la volontà di bloccare il Cashback di Stato per dirottare i fondi super imprese e partite IVA. ...... con il governo nazionale, deiper le attività economiche. Non si scherza con la vita delle ... Ieri, in provincia di Palermo sono stati 597 icasi ma non basta, secondo stime non ancora ...Secondo i dati dell’Osservatorio Economico Confesercenti erano circa 45 mila, infatti, i ferraresi che prima del Covid erano abituati a dividersi tra ristoranti, agriturismi e trattorie ...E’ passato un anno, e la pandemia non accenna a lasciarci. Come non ci lasciano, anzi si accentuano sempre di più gli effetti negativi che un anno di chiusure, lockdown, ...