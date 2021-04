Nuoto | i tempi degli italiani nelle classifiche mondiali stagionali dopo gli Assoluti di Riccione

Leggi su oasport

(Di martedì 6 aprile 2021) Gli2021 difanno già parte dell’album dei ricordi e si può affermare, senza timore di essere smentiti, che si è trattata di una rassegna di alto profilo tecnico. Tanti atleti, infatti, si sono espressi su crono considerevoli al livello nazionale e internazionale. Riscontri che confermano l’ottimo stato di salute della disciplina, dando non poca fiducia in vista delle Olimpiadi di Tokyo, la “Stella Polare” di questo anno agonistico. Una manifestazione, quindi, che ha permesso ai nuotatori del Bel Paese di mettersi in mostra, tenendo conto che in alcuni casi il pass a Cinque Cerchi fosse già cosa fatta e pertanto prestazioni importanti in una tappa di transito hanno ancor di più dei connotati rilevanti. Il lavoro fatto dai vari centri federali ha portato i nostri rappresentanti a occupare posizioni di vertice ...