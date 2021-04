Nuoto | Barelli | “Pellegrini eccezionale” Giunta | “Fede non si accontenta mai”

(Di martedì 6 aprile 2021) “Io c’ero già ad Atene nel 2004 quando a 16 anni conquistò l’argento nei suoi 200 stile libero. È incredibile che sia ancora sulla breccia a distanza di 17 anni. Fare 5 Olimpiadi di fila è un risultato storico, che ha dell’incredibile soprattutto neldove la carriera è solitamente più breve“. Queste le parole con cui Paolo, presidente della, ha descritto all’Adnkronos l’ennesima impresa computa darica, che agli Assoluti di Riccione 2021 ha staccato il pass per la quinta Olimpiade. “rica per noi era già qualificata. Lei ha voluto comunque nuotare sotto il tempo limite e questo le fa onore” sottolinea il numero uno della, “ora tutto quello che verrà a Tokyo ben venga, non ...

sportface2016 : #Nuoto, le parole di #Barelli e di coach #Giunta sulla quinta Olimpiade di Federica #Pellegrini e le prospettive pe… - TV7Benevento . Nuoto: Barelli, 'Pellegrini eccezionale, 5 Olimpiadi risultato storico'... - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Paolo Barelli [VIDEO]: "A Budapest saranno Europei molto delicati. Roma 2022, avanti con prudenza"…

Ecco dunque la candidatura, fortemente sostenuta soprattutto da Angelo Binaghi e Paolo, i due presidenti di tennis e, da sempre all'opposizione di Malagò. Di Rocco fa l'esempio della ...I big delazzurro sono pronti a regalare emozioni con Federica Pellegrini in cerca di ...di tutti affinché sgradite sorprese non vi siano e nel frattempo il presidente della FIN Paolo...Stiamo però parlando del passato, nel nuoto ogni volta si riparte da zero e quindi adesso si volta pagina. Vediamo…“. Giunta ha poi ricordato le difficoltà di far slittare di un anno il ritiro, quando ...Roma, 6 apr. - (Adnkronos) - "Io c'ero già ad Atene nel 2004 quando a 16 anni conquistò l'argento nei suoi 200 stile libero. E' incredibile che sia ancora sulla breccia a distanza di 17 anni. Fare 5 O ...