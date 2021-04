"Non solo depressione". Iva Zanicchi, drammatica testimonianza a mesi di distanza: come la ha ridotta il coronavirus (Di martedì 6 aprile 2021) Il Covid ha segnato profondamente Iva Zanicchi, che - lo ricordiamo - ha perso suo fratello di recente. Anche lei è stata ricoverata all'ospedale di Monza. Ce l'ha fatta. Ma quel mostro invisibile, che sta mettendo a dura prova il mondo, resta impresso nella sua mente. “Purtroppo il covid lascia addosso malinconia, la depressione, strani dolori, ma grazie a Ilary e all'Isola guarirò”, racconta in un'intervista a Nuovo Tv. Ora, però, la Zanicchi è tornata in pista. Ed è bella più che mai, in splendida forma. Nell'intervista rilasciata al settimanale di Riccardo Signoretti elogia anche Ilary Blasi: “E' unica. Dopo cinque ore di diretta sui tacchi ci ha aspettato per ringraziarci. Persona disponibile e rispettosa. Trasmette tranquillità a tutti”. La Zanicchi, che sogna sicuramente il ritorno a Sanremo, racconta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Il Covid ha segnato profondamente Iva, che - lo ricordiamo - ha perso suo fratello di recente. Anche lei è stata ricoverata all'ospedale di Monza. Ce l'ha fatta. Ma quel mostro invisibile, che sta mettendo a dura prova il mondo, resta impresso nella sua mente. “Purtroppo il covid lascia addosso malinconia, la, strani dolori, ma grazie a Ilary e all'Isola guarirò”, racconta in un'intervista a Nuovo Tv. Ora, però, laè tornata in pista. Ed è bella più che mai, in splendida forma. Nell'intervista rilasciata al settimanale di Riccardo Signoretti elogia anche Ilary Blasi: “E' unica. Dopo cinque ore di diretta sui tacchi ci ha aspettato per ringraziarci. Persona disponibile e rispettosa. Trasmette tranquillità a tutti”. La, che sogna sicuramente il ritorno a Sanremo, racconta ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Apple brevetta Magic Keyboard con trackpad ... quindi non si sa se questa ennesima periferica vedrà mai la luce. L'idea è comunque interessante e ... Offerte Speciali Apple Watch 6 al minimo storico: solo 399 euro 6 Apr 2021 Prezzo ribassatissimo ...

La brutalità del regime di al - Sisi non arretra: Zaki resta in carcere L'udienza si era svolta ieri ma l'esito si è appreso solo oggi. La protesta di Amnesty Una cosa da fare subito: la Farnesina convochi l'ambasciatore egiziano per esprimere protesta e chiedere il ...

News Calendari a confronto: scontri diretti e non solo Forza Parma Zona rossa, faq aprile. Ristoranti, palestre, cinema: le regole (e cosa cambia dal 20) Da oggi l'Italia torna a colori. Le restrizioni pasquali con cui è stato imposto all'intera Penisola il rosso, hanno infatti lasciato il posto alle regole "classiche".

Abbandonata e in fin di vita, un trapianto salva la piccola Neve La tenacia di Neve, una meticcia di 3 mesi e mezzo, e delle volontarie dell'Enpa, ha commosso il web e non solo. La piccola meticcia, bianca come la neve, da qui il suo nome, è stata ritrovata vagante ...

