Non solo Dante: 800 anni di poesie nel “Verso giusto” di Serianni. “Un viaggio a portata di tutti. Anche per scoprire com’è cambiato l’italiano” (Di martedì 6 aprile 2021) Chi non conosce Luca Serianni? Professore emerito della Sapienza, storico insigne della lingua italiana, autore di una Grammatica italiana di riferimento, ha da poco pubblicato per Laterza Il Verso giusto: 100 poesie italiane (480 pagg., 25 euro), selezione commentata, da Giacomo da Lentini (nel Duecento) a Enrico Testa (2018). Come ha scelto le poesie, professore? C’è un criterio di gusto, che per larga parte coincide con quello comune: Dante, Petrarca ci devono essere, fanno parte della cultura di tutti. Per l’età contemporanea manca invece un canone stabilizzato: al Novecento ho riservato 26 brani, un quarto del totale, tralasciando però sperimentalismo e avanguardie. Qualche altro esempio? Ho privilegiato i poeti barocchi, sottovalutati, in realtà innovatori del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Chi non conosce Luca Seri? Professore emerito della Sapienza, storico insigne della lingua italiana, autore di una Grammatica italiana di riferimento, ha da poco pubblicato per Laterza Il: 100italiane (480 pagg., 25 euro), selezione commentata, da Giacomo da Lentini (nel Duecento) a Enrico Testa (2018). Come ha scelto le, professore? C’è un criterio di gusto, che per larga parte coincide con quello comune:, Petrarca ci devono essere, fanno parte della cultura di. Per l’età contemporanea manca invece un canone stabilizzato: al Novecento ho riservato 26 brani, un quarto del totale, tralasciando però sperimentalismo e avanguardie. Qualche altro esempio? Ho privilegiato i poeti barocchi, sottovalutati, in realtà innovatori del ...

Advertising

RobertoBurioni : Brutte notizie per i varianterroristi. Il vaccino Pfizer evita l’infezione asintomatica nei familiari dei malati. Q… - angelomangiante : Una sconfitta che non sposta di un centimetro l'orizzonte. Ne vincerà tante di finali. A Miami il solco già traccia… - CarloCalenda : Roma non ha solo bisogno di un programma serio ma anche di mandare a casa una classe dirigente locale, trasversale… - cropyJ03 : @73_Ros Una massa di sucaminchia che non gliela danno la minchia manco gratis e poi qui le ritrovi piene di followe… - AleaCaptaEst : RT @sole24ore: Con il mio Spid ottengo i tuoi dati: so dove abiti e con chi. E non solo -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Riforme: ecco chi rema contro ... inseguendo solo il consenso elettorale a breve - conta eccome, ma non è tutto. In realtà, sotto l'avversione al nuovo di alcuni partiti c'è dell'altro: un blocco di interessi che ostacola il ...

"Se usi queste emoji sei vecchio" le faccine che rivelano se abbiamo più di 30 anni Un esempio? Secondo il 24 per cento di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 29 anni solo i "vecchi" usano l'emoji con il pollice in alto . A vedere la top ten poi amore e umorismo non sono così graditi dai ...

Vaccini, non solo Covid, da polio ad Aids milioni di vite salvate Quotidiano di Sicilia Covid: Francia, picco terapie intensive. Ramadan, pellegrinaggio Mecca solo "immunizzati" Spagna: volano i contagi. Belgio, in farmacia il 'test fai da te'. India, record infezioni. Giappone, preoccupa nuova variante: E484K. Brasile: oltre 1.300 nuovi decessi ...

Ajax-Roma, voglia di stringersi un po’ Ma poi devono arrivare tante risposte non abbiano pensato a volte solo al loro privatissimo nucleo familiare ristretto, a se stessi insomma, più che alla Roma. Ci sarà tempo anche per capire qualcosa in più su una presidenza alla ...

... inseguendoil consenso elettorale a breve - conta eccome, maè tutto. In realtà, sotto l'avversione al nuovo di alcuni partiti c'è dell'altro: un blocco di interessi che ostacola il ...Un esempio? Secondo il 24 per cento di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 29 annii "vecchi" usano l'emoji con il pollice in alto . A vedere la top ten poi amore e umorismosono così graditi dai ...Spagna: volano i contagi. Belgio, in farmacia il 'test fai da te'. India, record infezioni. Giappone, preoccupa nuova variante: E484K. Brasile: oltre 1.300 nuovi decessi ...non abbiano pensato a volte solo al loro privatissimo nucleo familiare ristretto, a se stessi insomma, più che alla Roma. Ci sarà tempo anche per capire qualcosa in più su una presidenza alla ...