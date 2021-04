"Non ci penso nemmeno, vai a fare l'incursore in marina". Vaccino, rissa brutale tra Paolo Brosio e Bassetti: volano parole grosse (Di martedì 6 aprile 2021) È scontro sul Vaccino tra Paolo Brosio e Matteo Bassetti. Al giornalista non è bastato il botta e risposta a Domenica Live e in un'intervista ha voluto rincarare la dose. Occasione il compleanno di sua mamma che nella giornata del 7 aprile compirà addirittura 100 anni. "Bassetti mi dice di fare il Vaccino a mia mamma che domani compie cent'anni? Non ci penso nemmeno! Mia mamma ha cent'anni, ha gli anticorpi più forti di Bassetti e di tutti i virologi italiani. Se avesse gli anticorpi di mia mamma, a quest'ora Bassetti farebbe l'incursore della marina!". Non usa mezzi termini Brosio che all'Adnkronos ha voluto mettere le cose in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) È scontro sultrae Matteo. Al giornalista non è bastato il botta e risposta a Domenica Live e in un'intervista ha voluto rincarare la dose. Occasione il compleanno di sua mamma che nella giornata del 7 aprile compirà addirittura 100 anni. "mi dice diila mia mamma che domani compie cent'anni? Non ci! Mia mamma ha cent'anni, ha gli anticorpi più forti die di tutti i virologi italiani. Se avesse gli anticorpi di mia mamma, a quest'orabbe l'della!". Non usa mezzi terminiche all'Adnkronos ha voluto mettere le cose in ...

