“Non ce la facciamo più”, la protesta contro la zona rossa blocca la A1 Napoli-Caserta (Di martedì 6 aprile 2021) Operatori mercatali, ristoratori, proprietari di bar e palestre provenienti da tutta la Campania, si sono uniti oggi per protestare contro le scellerate scelte del Governo. Con oltre 1 Km di code, i manifestanti alla guida di automobili e tir hanno bloccato la A1 Milano-Napoli tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Caserta Sud in direzione di Roma. A causa della protesta contro la zona rossa Covid è stata disposta la chiusura del tratto autostradale. Ad essere rimasto imbottigliato nel traffico, vi è il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, atteso a Santa Maria Capua Vetere per una conferenza stampa sui lavori alla condotta idrica del carcere. Vincenzo Grillo, presidente dell’Unione Commercianti Aree ... Leggi su ilparagone (Di martedì 6 aprile 2021) Operatori mercatali, ristoratori, proprietari di bar e palestre provenienti da tutta la Campania, si sono uniti oggi perrele scellerate scelte del Governo. Con oltre 1 Km di code, i manifestanti alla guida di automobili e tir hannoto la A1 Milano-tra il bivio con la A16-Canosa eSud in direzione di Roma. A causa dellalaCovid è stata disposta la chiusura del tratto autostradale. Ad essere rimasto imbottigliato nel traffico, vi è il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, atteso a Santa Maria Capua Vetere per una conferenza stampa sui lavori alla condotta idrica del carcere. Vincenzo Grillo, presidente dell’Unione Commercianti Aree ...

