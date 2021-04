Nina Zilli | grande paura per la cantante | Il racconto

Leggi su altranotizia

(Di martedì 6 aprile 2021)è unamolto amata dal pubblico italiano. È riuscita a conquistare tutti con la sua voce e anche con la sua bellezza, arrivando al cuore del pubblico italiano.(Getty Images)Lasarà l’ospite principe di “Un’ora sola ti vorrei” programma condotto da Enrico Brignano su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. La trasmissione è sicuramente in grado di portare buon umore al pubblico italiano che in questo momento preciso ha bisogno di vivere le cose in maniera un pochino più leggero. LEGGI ANCHE >>> Brutte esperienze nel suo passato Molto spesso ci troviamo di fronte a momenti molti complicati anche per quanto riguarda le difficoltà legate al Coronavirus. Enrico Brignano è riuscito a dimostrare più volte di essere un personaggio in ...