Nicolas Cage, da Erika Koibe a Riko Shibata: nuove nozze per l'attore (Di martedì 6 aprile 2021) Nicolas Cage sposa la 26enne Riko Shibata a metà febbraio. l'attore statunitense volta pagina dopo le nozze lampo con Erika Koibe. Nicolas Cage si sposa, di nuovo. Nota la sua indole di conquistatore, l'interprete statunitense ha fatto breccia nel cuore di Riko Shibata. 26enne giapponese. I due si sono sposati a Las Vegas, il lieto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

