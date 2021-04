Netflix perde quote di mercato: negli Usa calo del 31% nel 2020 (Di martedì 6 aprile 2021) Reed Hastings, Ceo di Netflix A inizio 2021, Netflix annunciava di aver superato i 200 milioni di abbonati e sbandierava il record di +36,58 milioni di nuovi account attivati a livello globale. Ora, però, emerge il rovescio della medaglia. L’avanzare delle piattaforme online concorrenti – da Amazon Prime a Disney+, passando per HBO Max – ha infatti provocato una sensibile perdita di quote di mercato da parte della società guidata da Reed Hastings. Secondo i dati condivisi da Ampere Analysis con TheWrap, Netflix perde il 31% delle quote di mercato dei servizi streaming in America, passando dal 29 al 20%. Un calo imputabile principalmente all’emergere di competitor sempre più attrezzati e agguerriti. Basti pensare alla crescita di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 6 aprile 2021) Reed Hastings, Ceo diA inizio 2021,annunciava di aver superato i 200 milioni di abbonati e sbandierava il record di +36,58 milioni di nuovi account attivati a livello globale. Ora, però, emerge il rovescio della medaglia. L’avanzare delle piattaforme online concorrenti – da Amazon Prime a Disney+, passando per HBO Max – ha infatti provocato una sensibile perdita didida parte della società guidata da Reed Hastings. Secondo i dati condivisi da Ampere Analysis con TheWrap,il 31% delledidei servizi streaming in America, passando dal 29 al 20%. Unimputabile principalmente all’emergere di competitor sempre più attrezzati e agguerriti. Basti pensare alla crescita di ...

Advertising

davidemaggio : #Netflix perde quote di mercato: negli Usa calo del 31% nel 2020 - varianna775 : @bridgerton , la serie perde Regé-Jean Page: il duca di Hastings non ci sarà nella seconda stagione @NetflixIT… - giornaleradiofm : Tv:Regè-Jean Page non ci sarà in seconda stagione Bridgerton: (ANSA) - NEW YORK, 02 APR - Bridgerton perde il duca… -