Neonato ustionato | “Vincenzino è sveglio | mangia e risponde bene alle terapie”

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Migliorano le condizioni delricoverato per ustioni all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccoloè stato trasferito lo scorso 16 marzo, a soli 4 giorni dalla sua nascita, al Santobono, con delle gravi ustioni su tutto il suo corpo, in seguito a maltrattamenti che subiva dai genitori. Nel giorno di Pasqua, la notizia tanto attesa: “”. Ad aggiornare sulle situazioni del bimbo è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che scrive: “Arrivano buone notizie dal Santobono di Napoli., ilricoverato per gravi ustioni, non può essere ancora considerato fuori ...

Alessandra Tripoli "Il piccolo cresce"/ Pamela Petrarolo "La mia Futura ha 4 mesi"A NAPOLI: "SI APRE IL CUORE, SI PARLA DI MIRACOLO" Don Gaetano , presente in studio a Storie ...Ma proprio in questa settimana inizierà un iter importante quanto delicato per il: la ricostruzione della pelle bruciata dalle ustioni e parzialmente rimossa con un intervento chirurgico. L'...Migliorano le condizioni del neonato ricoverato per ustioni all'ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo Vincenzino è stato trasferito lo scorso 16 marzo ...