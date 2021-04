Neil Patrick Harris | il leggendario tutto fare dello show biz

(Di martedì 6 aprile 2021) Poliedrico all’ennesima potenza. Attore, comico, presentatore, cantante, ballerino e prestigiatore: questo è. Raggiunge l’apice del successo internazionale con la sit-com “How I Met Your Mother” e per 9 stagioni diverte e affascina il pubblico con il ruolo di Barney Stinson. Protagonista del piccolo e del grande schermo e istrionico sui palchi delle occasioni che contano per il mondobiz. La sua maestria nel sapersi destreggiare tra canto, ballo e monologhi ha fatto di lui l’host per eccellenza, quello che vorremmo rivedere sul palco di ogni sfarzosa premiazione. Il suo è un talento artistico sconfinato e raro. Nel 2010 il Time lo inserisce tra le 100 persone più influenti al mondo. Una consacrazione che segue alle tante statuette alzate da: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Neil Patrick

Sky Tg24

Un milione di modi per morire nel West: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15 (Commedia, Western, 2014, durata: 116 Min) Un film di Seth MacFarlane con Seth MacFarlane,Harris, ......Ureña Costa Rica Central Coast Mariners 3 0 Víctor Sánchez Spagna Western United FC 3 0...1 0 Aleksandar Jovanovi Australia Macarthur FC 1 0 Elvis Kamsoba Burundi Melbourne Victory 1 0...Ted Mosby ha frequentato moltissime ragazze diverse nel corso delle nove stagioni di How I Met Your Mother, ma una in particolare non è stata apprezzata.Ascesa e declino di Joel Silver, il produttore di Matrix e Arma Letale, dagli anni del successo alla crisi degli ultimi anni.