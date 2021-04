‘Natura in Musica’, nasce il nuovo progetto green ideato dal musicista Luca Aquino (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCOMUNICATO STAMPA N.1 NATURA IN MUSICA“Natura in Musica” è il nuovo progetto green promosso dall’associazione “So What”, in collaborazione col WWF Sannio, finanziato attraverso il POR Campania FESR 2014-2020 (Obiettivo specifico 3.3 – Azione 3.3.2) e ideato dal musicista Luca Aquino, insieme all’ambientalista Camillo Campolongo, al dottore commercialista Nunzio Aquino, all’esperto di marketing territoriale Alessandro Valente, al costruttore olandese di ottoni Hub Van Laar e ad uno staff organizzativo interamente sannita, coordinato dal giornalista Giuseppe Di Martino. La manifestazione, che parte da una spinta innovativa e si propone di essere unica nella sua originalità, è incentrata sulla promozione e la fruizione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCOMUNICATO STAMPA N.1 NATURA IN MUSICA“Natura in Musica” è ilpromosso dall’associazione “So What”, in collaborazione col WWF Sannio, finanziato attraverso il POR Campania FESR 2014-2020 (Obiettivo specifico 3.3 – Azione 3.3.2) edal, insieme all’ambientalista Camillo Campolongo, al dottore commercialista Nunzio, all’esperto di marketing territoriale Alessandro Valente, al costruttore olandese di ottoni Hub Van Laar e ad uno staff organizzativo interamente sannita, coordinato dal giornalista Giuseppe Di Martino. La manifestazione, che parte da una spinta innovativa e si propone di essere unica nella sua originalità, è incentrata sulla promozione e la fruizione ...

anteprima24 : ** 'Natura in Musica', nasce il nuovo progetto green ideato dal musicista Luca Aquino ** - SenoritaSea : RT @Loreto_1910: ° MUSICA DALLE DOLOMITI #dolomiti #DolomitiNelCuore #musica #Natura #Nature #music #Meditat… - mick3lson : Vivaldi un nostro vanto assoluto, quando la musica comunica con le armonie della natura. #CittaSegrete - detVicMackey : RT @FetishShyla: Hi Guys, ciao a tutti, in questi giorni super relax, super natura, sole, aria, piante, musica, vita.... ?????? - sarainskywith : Alexa play musica di madre natura ciao Darwin -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Natura Musica’ Bari, tutto pronto per la ‘Festa di Primavera’ a Orto Domingo: appuntamento venerdì 19 giugno Telebari srl