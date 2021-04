NASCAR Truck Series | tre piloti al comando dopo le prime sfide

Leggi su oasport

(Di martedì 6 aprile 2021)le emozioni di Bristol Dirt, lasi prepara per una nuova settimana di pausa alla vigilia della tappa di Richmond. La ‘F3’ della famosa categoria americana riservata alle ruote coperte si appresta a farci divertirecinque round che hanno visto svettare tre. Il primo dei protagonisti che ci hanno regalato moltissime emozioni è Ben Rhodes. Il portacolori del ThorSport Racing #99 non guida la graduatoria del campionato, ma è l’unico che per ora vanta due successi. L’alfiere di casa Toyota è entrato in un certo senso nella storia visto che solo tredella categoria si erano imposti nelledue prove in programma. Il secondo, favorito da qui a Phoenix, è John Hunter Nemechek. Il vincitore dell’appuntamento al ...