Napoli, tutti i negativi i tamponi effettuati dalla squadra (Di martedì 6 aprile 2021) Nonostante i timori degli ultimi giorni, per i possibili contagi di alcuni calciatori dopo il focolaio scoppiato in Nazionale che non ha risparmiato alcuni calciatori della Juve, il Napoli può tirare un sospiro di sollievo alla vigilia del big match in programma domani pomeriggio alle 18.45 contro i binconeri. tutti gli ultimi tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra, come riportato dalla società, sono risultati negativi “negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina, ai calciatori e ai componenti dello staff in partenza per Torino”. negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina, ai calciatori e ai componenti dello staff in partenza per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) Nonostante i timori degli ultimi giorni, per i possibili contagi di alcuni calciatori dopo il focolaio scoppiato in Nazionale che non ha risparmiato alcuni calciatori della Juve, ilpuò tirare un sospiro di sollievo alla vigilia del big match in programma domani pomeriggio alle 18.45 contro i binconeri.gli ultimia cui si è sottoposto il gruppo, come riportatosocietà, sono risultatial Covid-19 i, questa mattina, ai calciatori e ai componenti dello staff in partenza per Torino”.al Covid-19 i, questa mattina, ai calciatori e ai componenti dello staff in partenza per ...

Advertising

peppeprovenzano : Nei giorni scorsi Palermo, Napoli, Roma, Modena, Bergamo, oggi Firenze: un piccolo giro d'Italia (ahimè virtuale) d… - ADeLaurentiis : In occasione della Santa Pasqua rivolgo un augurio a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo, allo staff te… - Agenzia_Ansa : 'Io apro' in piazza a Napoli: 'Il 7 aprile riapriamo tutti'. Manifestazione nella città partenopea contro il blocco… - CNCastellabate : RT @DiegoDeLucaTwit: Risposte ovvie per menti ottuse. 'Ma l'Asl di Napoli stavolta perchè non interviene?' Perchè la partita si gioca a Tor… - 2000fallito : @mariandola @AMilani94 @ricpuglisi Lol la scienza che diceva 151628 persone in terapia intensiva a Giugno 2020 e ha… -