Napoli, tutti i negativi i tamponi effettuati dalla squadra (Di martedì 6 aprile 2021) Nonostante i timori degli ultimi giorni, per i possibili contagi di alcuni calciatori dopo il focolaio scoppiato in Nazionale che non ha risparmiato alcuni calciatori della Juve, il Napoli può tirare un sospiro di sollievo alla vigilia del big match in programma domani pomeriggio alle 18.45 contro i binconeri. tutti gli ultimi tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra, come riportato dalla società, sono risultati negativi "negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina, ai calciatori e ai componenti dello staff in partenza per Torino".

peppeprovenzano : Nei giorni scorsi Palermo, Napoli, Roma, Modena, Bergamo, oggi Firenze: un piccolo giro d'Italia (ahimè virtuale) d… - ADeLaurentiis : In occasione della Santa Pasqua rivolgo un augurio a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo, allo staff te… - Agenzia_Ansa : 'Io apro' in piazza a Napoli: 'Il 7 aprile riapriamo tutti'. Manifestazione nella città partenopea contro il blocco… - LuxK1970 : @repubblica RIDICOLI!!! Tutti voi della stampa ASSERVITA appena vedete un cenno di sacrosanta protesta ve ne uscite… - mandarallo : @Cambiacasacca TG di regime. Ad oggi non se ne salva uno. Stasera ne ho visto uno di una TV locale qui a Napoli, so… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tutti Dietro l'assalto a Montecitorio molta disperazione e qualche infiltrato. Il governo studia risposte economiche ... in Campania a Napoli dove è stata bloccata la A1, a Imperia e in tante altre città. Un solo grido: ... Tutti li davanti al grande portone del palazzo che ospita la Camera dei deputati. Cori e grida più ...

Pirlo - Allegri, due destini che si scontrano ... anche in questa volata stagionale, per cercare di salvare la qualificazione: con tutti i rischi ... Forse proprio quella sconfitta a Napoli fu la prima crepa evidente di una Juve che stava cercando ...

Napoli, tutti aspettano Koulibaly: qual è la migliore coppia in difesa? ilmattino.it Sergio Bruni, su Eduardo Tv tre appuntamenti a lui dedicati nella trasmissione Telefunken Eduardo insomma si prefigge di essere sempre più un baluardo della cultura e della tradizione non solo di Napoli e della Campania ma di tutto il sud. Prova ne siano altri programmi come Quo Vadis e ...

Vaccini, caos a Napoli: «Uno su tre rifiuta AstraZeneca» «Ogni settantenne convocato trascorre almeno dieci minuti nel tentativo di convincere il vaccinatore a somministrargli Pfizer — conferma Ciro Verdoliva, il direttore generale della Asl Napoli 1 ...

