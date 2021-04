Napoli, nei porticati della Galleria Umberto (lato San Carlo) torna la luce (Di martedì 6 aprile 2021) L’amministrazione comunale di Napoli ha completato l’intervento di ripristino dell’illuminazione dei porticati della Galleria Umberto I, lato San Carlo, che sono di nuovo illuminati. “Un lavoro sinergico che ha visto coinvolti i servizi competenti per un intervento concertato con le attività imprenditoriali della Galleria e con i residenti: illuminare le volte della Galleria che insistono su via San Carlo. L’attività rientra nel piano di manutenzione della Galleria Umberto che prevede anche il ripristino dei lucernari al suo interno nel camminamento, nelle parti comuni di competenza del Comune, essendo il resto ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) L’amministrazione comunale diha completato l’intervento di ripristino dell’illuminazione deiI,San, che sono di nuovo illuminati. “Un lavoro sinergico che ha visto coinvolti i servizi competenti per un intervento concertato con le attività imprenditorialie con i residenti: illuminare le volteche insistono su via San. L’attività rientra nel piano di manutenzioneche prevede anche il ripristino deirnari al suo interno nel camminamento, nelle parti comuni di competenza del Comune, essendo il resto ...

