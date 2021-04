Napoli | Lago Miseno ripulito da oltre 70 volontari

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un folto gruppo di cittadini si sono rimboccati le maniche ed hannoildalla tanta spazzatura frutto di gesti incivili. Sono stati70 le persone che si sono recati in loco per dare una mano alla comunità. Tra loro c’erano anche sommozzatori e canoisti. In questo modo sono riusciti a recuperare anche la spazzatura più al largo e difficilmente rimovibile. Un gesto che ha il sapore della speranza. Questo è il messaggio che hanno voluto dare questiall’aver dato un aiuto concreto alle acque del, hanno lanciato un messaggio a tutti gli altri cittadini nel mobilitarsi per dare una mano, un sostegno alla propria città. In...

