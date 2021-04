Napoli, festa di Pasquetta in casa senza mascherina e musica alta: sanzionate 7 persone (Di martedì 6 aprile 2021) Napoli. In barba alla regole anti-covid hanno organizzato una festa privata in una villetta, scoperti e sanzionati sette giovani. Ieri sera gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Vicinale Montespina per una segnalazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 aprile 2021). In barba alla regole anti-covid hanno organizzato unaprivata in una villetta, scoperti e sanzionati sette giovani. Ieri sera gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Vicinale Montespina per una segnalazione L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

