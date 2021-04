Napoli | doppio blitz a Pianura | presi ladri di supermercati e scippatore I NOMI

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Montagna Spaccata per un furto in un’attività commerciale da parte di due persone. I poliziotti, giunti sul posto, hanno raggiunto e bloccato un uomo ed una donna a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto diversi attrezzi da giardinaggio asportati poco prima dal negozio. Inoltre i poliziotti, a seguito di diverse segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa, hanno accertato che la coppia aveva tentato di rubare all’interno di un supermercato di via Nelson Mandela dopo aver divelto i catenacci di un attiguo locale di deposito bevande, mentre, in un altro esercizio commerciale di via Piave, avevano asportato alcune casse d’acqua rinvenute nella loro auto. Carmine De ...