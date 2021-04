(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il mondo delle imprese rappresentato da Confesercenti Campania scende in piazza per urlare la propria disperazione con una, non riescono più a pagare i. Si rimettono quindi idealmente nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le proprie licenze commerciali. Mercoledì 7 aprile 2021, alle ore 10.30, in Piazza del Plebiscito (), dinanzi alla Prefettura, si terrà unagenerale per invocare risposte e aiuti per 15 categorie d’impresa. In piazza ci saranno “15 croci” simbolo della disperazione di ciascun settore commerciale. Ormai alla resa a causa della pandemia e del sostegno scarso, inadeguato e intempestivo dei vari Governi. “Saremo tutti in piazza – annuncia Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti ...

Napoli, domani nuova manifestazione: "Siamo sommersi dai debiti". La protesta avverrà a piazza del plebiscito con ben 15 croci ...