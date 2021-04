MOVIOLA – Manchester City-Borussia Dortmund | Emre Can su Rodri | non c’è rigore

(Di martedì 6 aprile 2021) Episodio daalla mezz’ora di, match dell’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021 all’Etihad Stadium. Sugli sviluppi di un calcio piazzato a favore dei Citizens, l’arbitro ha concesso un calcio diai padroni di casa per un presunto contatto in area traCan e. Il replay mostra un contatto lieve tra la gamba dell’ex Juventus e la coscia dell’avversario. Unmolto generoso quello concesso dal direttore di gara che infatti, dopo la visione al var, decide di tornare sui suoi passi e negare il penalty. Decisione giusta visto che, oltre alla natura lieve del contatto, c’è anche un tocco col braccio di. SportFace.

