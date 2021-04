Morto Paul Ritter | l' attore di “Harry Potter” e James Bond aveva 54 anni | lottava contro un tumore

Advertising

Il portavoce di Ritter ha dichiarato: con grande tristezza che possiamo confermare cheRitterieri sera a casa con sua moglie Polly e i figli Frank e Noah al suo fianco. Aveva 54 anni e ...a 54 anni l'attore britannicoRitter, noto al pubblico internazionale soprattutto per il suo recente ruolo nella miniserie "Chernobyl" e per aver recitato in "Harry Potter e il principe ...Lutto nel mondo del cinema, è morto Paul Ritter all'età di 54 anni per un tumore al cervello: ha recitato in Harry Potter.L’attore teatrale e cinematografico britannico Paul Ritter, meglio conosciuto per la serie comica Friday Night Dinner, è morto per un tumore al cervello all’età di 54 anni, ha annunciato il suo agente ...