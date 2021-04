Morta la famosa presentatrice e influencer Kylie Jaye: aveva 48 anni (Di martedì 6 aprile 2021) La conduttrice televisiva e influencer australiana Kylie Jaye è Morta poche settimane prima del suo 49° compleanno a causa di una terribile malattia. Kylie Jaye, celebre presentatrice e influencer esperta di fitness è Morta poche settimane prima di compiere 49 anni. Da circa due decenni combatteva contro una terribile malattia, ha spiegato suo fratello Isaac L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 aprile 2021) La conduttrice televisiva eaustralianapoche settimane prima del suo 49° compleanno a causa di una terribile malattia., celebreesperta di fitness èpoche settimane prima di compiere 49. Da circa due decenni combatteva contro una terribile malattia, ha spiegato suo fratello Isaac L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

