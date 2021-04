Morta Erica Vittoria Hauser a 44 anni, terrificante tragedia per Uomini e Donne: che cosa le è successo? (Di martedì 6 aprile 2021) Un altro drammatico lutto colpisce Uomini e Donne, il secondo in pochi giorni che riguarda passati protagonisti del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5: è Morta infatti Erica Vittoria Hauser, volto del Trono Over del dating-show Mediaset. Si apprende che la donna è Morta nel sonno, nella sua casa a Roma. La sua ultima partecipazione a Uomini e Donne risale al 2013: lasciò la trasmissione assieme a Ivano Rotoli, il cavaliere che la aveva conquistata e spinta a prendere parte a Uomini e Donne. La storia tra la Hauser e Rotoli, però, non durò a lungo: dopo il programma fecero coppia solo per qualche mese, per poi salutarsi e andare ognuno per la sua strada. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Un altro drammatico lutto colpisce, il secondo in pochi giorni che riguarda passati protagonisti del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5: èinfatti, volto del Trono Over del dating-show Mediaset. Si apprende che la donna ènel sonno, nella sua casa a Roma. La sua ultima partecipazione arisale al 2013: lasciò la trasmissione assieme a Ivano Rotoli, il cavaliere che la aveva conquistata e spinta a prendere parte a. La storia tra lae Rotoli, però, non durò a lungo: dopo il programma fecero coppia solo per qualche mese, per poi salutarsi e andare ognuno per la sua strada. La ...

