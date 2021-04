Montecitorio, scontri tra commercianti e polizia alla manifestazione (Di martedì 6 aprile 2021) Nel corso della manifestazione si sono verificati scontri tra manifestanti e le forze dell’ordine “Buffoni” e “libertà” le urla partite oggi pomeriggio dalla piazza a Montecitorio dove si sono verificati scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Hanno manifestato davanti alla Camera dei Deputati diverse categorie di esercenti commerciali, tra cui ristoratori, palestre e ambulanti, le cui attività sono ancora chiuse per le norme anti Covid. Dalle urla poi la tensione è andata crescendo, con lanci di fumogeni e alcuni manifestanti che hanno anche tentato di sfondare le transenne. Tentativi contenuti dalle forze dell’ordine, che hanno fermato alcuni manifestanti. Alcuni poliziotti, sarebbero almeno tre, sono rimasti leggermente feriti durante gli scontri in ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021) Nel corso dellasi sono verificatitra manifestanti e le forze dell’ordine “Buffoni” e “libertà” le urla partite oggi pomeriggio dpiazza adove si sono verificatitra i manifestanti e le forze dell’ordine. Hanno manifestato davantiCamera dei Deputati diverse categorie di esercenti commerciali, tra cui ristoratori, palestre e ambulanti, le cui attività sono ancora chiuse per le norme anti Covid. Dalle urla poi la tensione è andata crescendo, con lanci di fumogeni e alcuni manifestanti che hanno anche tentato di sfondare le transenne. Tentativi contenuti dalle forze dell’ordine, che hanno fermato alcuni manifestanti. Alcuni poliziotti, sarebbero almeno tre, sono rimasti leggermente feriti durante gliin ...

