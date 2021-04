(Di martedì 6 aprile 2021) Si sapeva già chesarebbe stato un successone e lo testimoniano lediin neanche una settimana a partire dalla sua uscita Rivaleggiando con il suo capitolo precedente,World,si sta già avvicinando al numero di. Del resto era uno dei titoli che i possessori di Nintendo Switch e PC non potevano assolutamente lasciarsi sfuggire per la loro collezione di titoli videoludici.suLo straordinario successo di...

McKnife200 : @FeyRune23 Io voglio recuperare almeno Monster Hunter Stories su 3DS. Anzi, uno di questi giorni chiedo al propriet… - tuttoteKit : Monster Hunter Rise: sono già milioni le copie vendute #Capcom #MonsterHunterRise #NintendoSwitch #PC #tuttotek - DetectiveFurud0 : Ieri ho giocato così tanto a Monster Hunter che stanotte ho sognato di giocarci e mi sono svegliata mentre muovevo… - GamingTalker : Monster Hunter Rise, aggiornamento 1.1.2 ora disponibile: le novità della nuova patch - infoitscienza : Il cibo di Monster Hunter è quello che vorreste per il pranzo di Pasquetta -

Ultime Notizie dalla rete : Monster Hunter

S i sapeva già cheRise sarebbe stato un successone e lo testimoniano le milioni di copie vendute in neanche una settimana a partire dalla sua uscita Rivaleggiando con il suo capitolo precedente,...Capcom ha rilasciato l'aggiornamento alla versione 1.1.2 perRise , che include diverse correzioni di bug per la base e il giocatore. Ottieni le note sulla patch di seguito. Correzioni di bug / varie Base / struttura Risolto un bug che causava ...Capcom ha rilasciato la patch 1.1.2 di Monster Hunter Rise: ecco le novità incluse in questo aggiornamento.. Capcom ha rilasciato la patch 1.1.2 per Monster Hunter Rise, il gioco d'azione rilasciato ...Si sapeva già che Monster Hunter Rise sarebbe stato un successone e lo testimoniano le milioni di copie vendute in neanche una settimana.