Monster Hunter Rise è un successo e ha già venduto 5 milioni di copie (Di martedì 6 aprile 2021) Monster Hunter Rise, l'ultimo titolo uscito dell'amata serie, ha già venduto 5 milioni di copie. Questo risultato sarebbe impressionante per qualsiasi gioco, ma è ancora più straordinario dato che il titolo è disponibile solo su Nintendo Switch. Il gioco precedente della serie, Monster Hunter World, ha venduto un numero simile di copie ma è stato lanciato su due diverse piattaforme al momento dell'uscita. È prevista anche una versione PC di Monster Hunter Rise nel 2022, ma fino ad allora sarà disponibile solo sul sistema di Nintendo. Ciò che sta certamente aiutando a spingere questi numeri di vendita è che Monster Hunter ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021), l'ultimo titolo uscito dell'amata serie, ha giàdi. Questo risultato sarebbe impressionante per qualsiasi gioco, ma è ancora più straordinario dato che il titolo è disponibile solo su Nintendo Switch. Il gioco precedente della serie,World, haun numero simile dima è stato lanciato su due diverse piattaforme al momento dell'uscita. È prevista anche una versione PC dinel 2022, ma fino ad allora sarà disponibile solo sul sistema di Nintendo. Ciò che sta certamente aiutando a spingere questi numeri di vendita è che...

