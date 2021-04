Moda | De Matteis Kiton | “Vendere azienda? Mai | ora puntiamo su e-commerce | Asia e relocation”

(Di martedì 6 aprile 2021) Al’di famiglia, Antonio De, non pensa neanche lontanamente. “Assolutamente no” taglia corto il ceo di, interpellato dall’Adnkronos, ammettendo però che “ogni tanto offerte di acquisizione arrivano”. Con 5 siti produttivi in Italia (quello di Napoli il quartier generale) 60 boutique monomarca nel mondo e 850 dipendenti, il brand sartoriale partenopeo fondato nel 1968 da Ciro Paone ad Arzano, è in crescita costante, e continua a consolidare il proprio business nonostante le flessioni causate dalla pandemia. “Il 2021 sarà un anno di equilibrio – spiega De, terza generazione della famiglia – vediamo come andrà la situazione nel mondo. In Europa ci sono parecchi lockdown ma sembra che gli Usa stiano ripartendo. E’ difficile fare previsioni ma speriamo di fare meglio ...

