Moby Prince | trent’anni fa la tragedia nella rada di Livorno

(Di martedì 6 aprile 2021) Nel giorno del trentesimo anniversario della strage dellail ricordo dell’incidente in cui persero la vita 140 persone tra personale e passeggeri Il disastro delfu un sinistro marittimo avvenuto la sera del 10 aprile 1991, quando il traghettoentrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzodel porto di. In seguito all’urto si sviluppò un vasto incendio, alimentato dal petrolio fuoriuscito dalla petroliera, che causò la morte di tutte le 140 persone a bordo del, equipaggio e passeggeri, eccetto che del giovane mozzo napoletano Alessio Bertrand. Il 28 maggio 1998 la nave, posta sotto sequestro probatorio, affondò nelle acque ...

Nel giorno del suo trentesimo anniversario, il MMAB ricorda la strage avvenuta nella rada di Livorno la notte del 10 aprile 1991 quando, in seguito alla collisione tra il traghettoe la petroliera Agip Abruzzo, persero la vita 140 persone, tra personale di servizio e passeggeri a bordo del traghetto. Lo speciale della rubrica "Chiama e rispondi", rigorosamente online,...Nel giorno del suo trentesimo anniversario, il MMAB ricorda la strage avvenuta nella rada di Livorno la notte del 10 aprile 1991 quando, in seguito alla collisione tra il traghettoe la petroliera Agip Abruzzo , persero la vita 140 persone, tra personale di servizio e passeggeri a bordo del traghetto. Lo speciale della rubrica "Chiama e rispondi", rigorosamente ...L’ipotesi nel libro “Una strana nebbia” di Federico Zatti. “La petroliera Agip Abruzzo colpita con il traghetto dirottato per punire lo Stato”. Sullo sfondo la guerra Montedison-Eni per l’Enimont e il ...Quasi un’ora prima di quando, secondo la ricostruzione ufficiale, si scoprirà l’inferno del Moby Prince. Savarese dice di arrivare in porto «qualche minuto prima delle 23». Invece Florio ...