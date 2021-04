MMA | il ritorno di Marvin Vettori Sfida cruciale a Kevin Holland per scalare il ranking dei pesi medi

Leggi su oasport

(Di martedì 6 aprile 2021)si appresta a tornare sull’ottagono, a cinque mesi di distanza dalla spettacolare vittoria contro Jack Hermansson. Il lottatore italiano trionfò contro il colosso svedese per decisione unanime lo scorso 5 dicembre, prendendosi anche la palma del Fight of the Night. Sabato 10 aprile (ore 23.00 circa), invece, il ribattezzato The Italian Dream se la dovrà vedere contro lo statunitensea Las Vegas (USA), nel main event della Fight Night organizzata dalla UFC, la Lega mondiale più importante per quanto riguarda la MMA. Guarda in streaming livesu DAZN Il trentino è ormai diventato un punto di riferimento delle arti marziali miste ed è balzato al sesto posto neldei ...