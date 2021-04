“Miracolo” al Regina Margherita di Torino | salvata la bimba nata con l’intestino al posto del polmone

(Di martedì 6 aprile 2021) Una storia che ha dell’incredibile. Sofferenza, dolore, poi il “”. Intervento straordinario aldi. Una, a causa di una rarissima e grave forma di ernia diaframmatica, èconaldel. Ed è statacon un’operazione prima e un trapianto di fegato poi. La storia della piccola inizia ben prima della sua nascita. Alla 20a settimana di gestazione, dall’ecografia sulla mamma viene riscontrata nel feto la presenza di un’ernia diaframmatica congenita. È una rara malformazione in cui, a causa di un vero e proprio “buco” nel diaframma,può spostarsi nel torace e compromettere il normale sviluppo dei polmoni. L’intervento al ...

un vero e proprioquello che si è verificato nei giorni scorsi all'ospedale Molinette di Torino: la piccola ...ricoverata presso la Rianimazione pediatrica dell'ospedale infantile...Lafu vittima di un'imboscata durante un viaggio che l'avrebbe dovuta condurre a Roma. Fu ... Bolsena , la " città deleucaristico " da cui la solennità del Corpus Domini si è estesa a ...La storia di Daria Maria, nata con l’intestino al posto del polmone. Dopo 17 mesi di ricovero, domenica di Pasqua è stata operata con successo all’ospedale Molinette di Torino e a breve potrà tornare ...Il dramma di una bimba di un anno e mezzo che ha passato tutta la sua vita in un letto d’ospedale prima per un grave problema ai polmoni e, poi, per un trapianto di fegato.