Minaccia la famiglia dell'ex e fugge È caccia all'uomo fino all'arresto (Di martedì 6 aprile 2021) di Stefano Zanette Ieri in Tribunale l'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, in attesa dell'udienza fissata per giovedì. Omar Cosi, 32enne di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 6 aprile 2021) di Stefano Zanette Ieri in Tribunale l'è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, in attesa'udienza fissata per giovedì. Omar Cosi, 32enne di ...

Advertising

marcofurfaro : 'Ti ammazziamo la famiglia, ti spelliamo vivo'. 'Sei da schiacciare, da ammazzare'. 'Ci vedremo in tribunale o in o… - eleonora_meloni : RT @pdfvg: Dal #PD #FVG piena vicinanza al presidente #Bonaccini e alla sua famiglia. Stiamo vivendo un periodo difficile ma per intimidazi… - VCopppla : RT @PinuccioDonvito: Immaginate, ad esempio, la famiglia Benetton che rischia di perdere l'appalto delle autostrade, che fa? Chiama un sena… - campidoglioPD : RT @andcasu: L'Italia che combatte Covid 19 si stringe al fianco di @sbonaccini e della sua famiglia perché chi nega il virus e minaccia ch… - LeoneSaija : RT @pdfvg: Dal #PD #FVG piena vicinanza al presidente #Bonaccini e alla sua famiglia. Stiamo vivendo un periodo difficile ma per intimidazi… -