Milinkovic - Savic, tra campo e futuro: Champions decisiva, ma basterà? (Di martedì 6 aprile 2021) Il Sergente passa in tripla cifra per i successi. Contro lo Spezia, Sergej Milinkovic - Savic ha centrato la vittoria numero 100 in A con la maglia della Lazio. Nell'era dei tre punti il ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 aprile 2021) Il Sergente passa in tripla cifra per i successi. Contro lo Spezia, Sergejha centrato la vittoria numero 100 in A con la maglia della Lazio. Nell'era dei tre punti il ...

Advertising

OptaPaolo : 100 - Sergej Milinkovic-Savic è il terzo giocatore straniero ad aver tagliato il traduardo dei 100 successi in Seri… - TheBest1899 : Quindi se il Torino avrà un calcio di rigore lo batterà Milinkovic-Savic? - Gazzetta_it : Milinkovic-Savic, tra campo e futuro: Champions decisiva, ma basterà? #Lazio #SerieA - loris_assi : RT @OptaPaolo: 100 - Sergej Milinkovic-Savic è il terzo giocatore straniero ad aver tagliato il traduardo dei 100 successi in Serie A con l… - AntoMargiotta : RT @OptaPaolo: 100 - Sergej Milinkovic-Savic è il terzo giocatore straniero ad aver tagliato il traduardo dei 100 successi in Serie A con l… -