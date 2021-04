Miley Cyrus omaggia i Queen, le cover di We Will Rock You e Don’t Stop Me Now (Di martedì 6 aprile 2021) Occhiali scuri, chitarre distorte, energia e Rock: Miley Cyrus omaggia i Queen e infiamma il palco delle Final Four NCAA, la disputa finale delle due squadre di basket della federazione universitaria. Ancora una volta la popstar si cimenta nel Rock e accorcia la distanza che ci separa dall’album di cover dei Metallica di cui ha iniziato a parlare negli ultimi mesi del 2020. Tra gli ospiti speciali ci sarebbe anche Elton John che comunque insieme ai Four Horsemen ha già qualcosa in cantiere. Dal mondo del pop fanno sempre più capolino gli artisti che si affacciano al metal, una realtà bizzarra e curiosa che si è fatta sempre più presente dall’inizio della pandemia del Covid-19. Mentre tutti aspettiamo che Nothing Else Matters, Master Of Puppets e altre hit della ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Occhiali scuri, chitarre distorte, energia ee infiamma il palco delle Final Four NCAA, la disputa finale delle due squadre di basket della federazione universitaria. Ancora una volta la popstar si cimenta nele accorcia la distanza che ci separa dall’album didei Metallica di cui ha iniziato a parlare negli ultimi mesi del 2020. Tra gli ospiti speciali ci sarebbe anche Elton John che comunque insieme ai Four Horsemen ha già qualcosa in cantiere. Dal mondo del pop fanno sempre più capolino gli artisti che si affacciano al metal, una realtà bizzarra e curiosa che si è fatta sempre più presente dall’inizio della pandemia del Covid-19. Mentre tutti aspettiamo che Nothing Else Matters, Master Of Puppets e altre hit della ...

Advertising

httpdenjsa : RT @sgalliz: Raga ma i rockettari boomeroni che ce l'hanno con Miley Cyrus sono una delle categorie peggiori del Facebook. - httpdenjsa : RT @paartynaauseous: miley cyrus puoi picchiarmi per favore grazie - httpdenjsa : RT @WillHerondaleJC: We Can’t Stop 2021, Miley Cyrus è immensa senza se e senza ma. - SilverMusicR : #MileyCyrus si esibisce al #NCAA Final Four Concert sulle note dei #Queen - JACKERSROCYRUS : MIGLIOR FEATURING DI MILEY CYRUS #MileyCyrus #Amici20 #isola #seTiCapita #CarbonaraDay #tzvip #ferragnez #rosmello -

Ultime Notizie dalla rete : Miley Cyrus Katy Perry: 'Ho smesso di depilarmi le gambe da quando sono mamma' Nella lista della battaglia contro le ascelle depilate anche l'attrice Amandla Stenberg, Paris Jackson, Miley Cyrus. Mentre hanno scelto di non depilarsi più le gambe, Rowan Blanchard, Willow Smith. ...

Il taglio capelli perfetto per ogni segno zodiacale ... la continua ricerca di nuove esperienze da vivere e mondi da conoscere: i capelli devono seguire questa irrequietezza! La sperimentazione continua in fatto di tagli (quella che ama Miley Cyrus , 23/...

Miley Cyrus è cambiata: torno buona come Hannah Quotidiano.net Miley Cyrus racconta "Angels Like You" “Angels Like You” è il nuovo singolo della popstar internazionale Miley Cyrus, estratto dall’album “Plastic Hearts”. Il video ufficiale del brano è stato girato il 7 febbraio in occasione della sua es ...

Miley Cyrus canta i Queen Miley ha aperto la sua esibizione sulle note di due classici della band un tempo guidata da Freddie Mercury, "We will rock you" e "Don't stop me now", dopo un accenno di "We are the champions". Potete ...

Nella lista della battaglia contro le ascelle depilate anche l'attrice Amandla Stenberg, Paris Jackson,. Mentre hanno scelto di non depilarsi più le gambe, Rowan Blanchard, Willow Smith. ...... la continua ricerca di nuove esperienze da vivere e mondi da conoscere: i capelli devono seguire questa irrequietezza! La sperimentazione continua in fatto di tagli (quella che ama, 23/...“Angels Like You” è il nuovo singolo della popstar internazionale Miley Cyrus, estratto dall’album “Plastic Hearts”. Il video ufficiale del brano è stato girato il 7 febbraio in occasione della sua es ...Miley ha aperto la sua esibizione sulle note di due classici della band un tempo guidata da Freddie Mercury, "We will rock you" e "Don't stop me now", dopo un accenno di "We are the champions". Potete ...