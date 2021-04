Milano 'salva' la Sala Venezia: 'Sfratto rinviato per 12 mesi, poi vedremo' (Di martedì 6 aprile 2021) commenta '#salviamolaSalaVenezia': campagna social per salvare dallo Sfratto la storica casa del liscio - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Sala Venezia, la storica balera di Milano che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 aprile 2021) commenta '#salviamola': campagna social perre dallola storica casa del liscio - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci, la storica balera diche ...

Advertising

Nuvola97898994 : RT @MediasetTgcom24: Milano 'salva' la Sala Venezia: 'Sfratto rinviato per 12 mesi, poi vedremo' #milano - Nicol79938739 : RT @MediasetTgcom24: Milano 'salva' la Sala Venezia: 'Sfratto rinviato per 12 mesi, poi vedremo' #milano - MediasetTgcom24 : Milano 'salva' la Sala Venezia: 'Sfratto rinviato per 12 mesi, poi vedremo' #milano - RADIOBRUNO1 : E' accaduto l'altra notte ad una fermata dell'autobus #Milano #violenzasessuale #aggressione #cronaca #RadioBruno… - Ser891 : @BeppeSala la sala venezia sarà anche salva (Arisa avrà la sua balera, siamo tutti più tranquilli), ma nessuna paro… -