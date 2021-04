Milano: presidio Lega, 'Sala faccia chiarezza su caso Barbato' (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 apr. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riferisca in Consiglio comunale sull'avvicendamento dei vertici della polizia municipale della città e la sostituzione di Antonio Barbato nel 2017. E' quanto ha chiesto la Lega, che oggi ha organizzato un presidio sotto Palazzo Marino. “Ho chiesto a Beppe Sala di venire in aula consiliare a dare spiegazioni"", dice il consigliere comunale della Lega, Max Bastoni, che si è anche candidato a comandante della polizia locale. "Se sono stati ignorati i profili di 13 ufficiali già in servizio per privilegiare un funzionario della polizia di Stato in servizio alla Procura di Milano, perché non posso farlo io a questo punto? Come consigliere comunale sono pubblico ufficiale", ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021), 6 apr. (Adnkronos) - Il sindaco di, Giuseppe, riferisca in Consiglio comunale sull'avvicendamento dei vertici della polizia municipale della città e la sostituzione di Antonionel 2017. E' quanto ha chiesto la, che oggi ha organizzato unsotto Palazzo Marino. “Ho chiesto a Beppedi venire in aula consiliare a dare spiegazioni"", dice il consigliere comunale della, Max Bastoni, che si è anche candidato a comandante della polizia locale. "Se sono stati ignorati i profili di 13 ufficiali già in servizio per privilegiare un funzionario della polizia di Stato in servizio alla Procura di, perché non posso farlo io a questo punto? Come consigliere comunale sono pubblico ufficiale", ...

