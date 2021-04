Milano | il flash mob dei lavoratori della cultura | “Il nostro lavoro è urgenza sociale | diventi priorità per il governo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) “Invisibili, ma indispensabili”. Sono le lavoratrici e idel mondo dello spettacolo che oggi ahanno organizzato unmob per accendere un faro sulla situazione che stanno vivendo da più di un anno. Fonici, macchinisti, tecnici delle luci, sarte, scenografi, attori e registi che da una settimana hanno occupato il Piccolo Teatro Grassi trasformandolo in un “Parlamentole aperto” per “riportare ildelle attivitàli come, perché sia prioritaria per il”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.