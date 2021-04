Milano, gli ambulanti protestano sotto la prefettura. Traffico bloccato per ore: “Ci trattano come cani, vogliamo solo lavorare” (Di martedì 6 aprile 2021) Anche a Milano gli ambulanti sono scesi in piazza per chiedere di “tornare a lavorare”. Dopo un presidio davanti alla Stazione Centrale, i lavoratori si sono mossi in un corteo non autorizzato fino alla prefettura dove hanno bloccato il Traffico per ore per chiedere un incontro con il prefetto. “Abbiamo perso tutto, ma non vogliamo perdere la dignità del nostro lavoro – spiega una delle manifestanti – siamo persone, ma ci trattano come i cani”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Anche aglisono scesi in piazza per chiedere di “tornare a”. Dopo un presidio davanti alla Stazione Centrale, i lavoratori si sono mossi in un corteo non autorizzato fino alladove hannoilper ore per chiedere un incontro con il prefetto. “Abbiamo perso tutto, ma nonperdere la dignità del nostro lavoro – spiega una delle manifestanti – siamo persone, ma ci”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

