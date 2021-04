Milano, gli ambulanti in protesta contro le restrizioni del governo: “Non ce la facciamo più, siamo alla fame” (Di martedì 6 aprile 2021) “Oggi ho ricevuto una lettera della banca; mi chiedono di saldare migliaia di euro di mutuo oppure mi toglieranno la casa. Mi avete tolto il lavoro, come posso affrontare questa situazione? Conte, Draghi, io non ce la faccio più, dobbiamo protestare per le persone che si sono suicidate perché disperate”. Questa una delle tante voci di commercianti ambulanti radunati in piazza Duca d’Aosta, a Milano, per chiedere al governo di poter riprendere a lavorare. In centinaia si sono dati appuntamento davanti alla stazione Centrale di Milano per poi mettersi in corteo verso corso Buenos Aires. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) “Oggi ho ricevuto una lettera della banca; mi chiedono di saldare migliaia di euro di mutuo oppure mi toglieranno la casa. Mi avete tolto il lavoro, come posso affrontare questa situazione? Conte, Draghi, io non ce la faccio più, dobbiamore per le persone che si sono suicidate perché disperate”. Questa una delle tante voci di commerciantiradunati in piazza Duca d’Aosta, a, per chiedere aldi poter riprendere a lavorare. In centinaia si sono dati appuntamento davantistazione Centrale diper poi mettersi in corteo verso corso Buenos Aires. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

