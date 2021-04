Milano: Agenzia Dogane intercetta 237 articoli moda contraffatti inviati per posta (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 apr. (Adnkronos) – Nel corso del primo trimestre dell’anno i funzionari dell’Agenzia delle Dogane in servizio al Centro di smistamento postale di Milano-Roserio hanno scoperto e sequestrato 237 articoli contraffatti, di cui 156 orologi e 81 accessori di abbigliamento, principalmente borse e scarpe, con i brand della moda più ricercati. Gli articoli contraffatti sono stati rinvenuti in piccole spedizioni postali provenienti dalla Cina e in misura minore dal Regno Unito, destinate a soggetti privati residenti sull’intero territorio nazionale.I periti delle società titolari dei marchi hanno confermato la contraffazione dei prodotti. Ai responsabili delle violazioni sono state irrogate le ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 aprile 2021), 6 apr. (Adnkronos) – Nel corso del primo trimestre dell’anno i funzionari dell’dellein servizio al Centro di smistamentole di-Roserio hanno scoperto e sequestrato 237, di cui 156 orologi e 81 accessori di abbigliamento, principalmente borse e scarpe, con i brand dellapiù ricercati. Glisono stati rinvenuti in piccole spedizionili provenienti dalla Cina e in misura minore dal Regno Unito, destinate a soggetti privati residenti sull’intero territorio nazionale.I periti delle società titolari dei marchi hanno confermato la contraffazione dei prodotti. Ai responsabili delle violazioni sono state irrogate le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È 'Futura' il logo prescelto per rappresentare le Olimpiadi invernali di #MilanoCortina2026. L'evoluzione tricolor… - Agenzia_Ansa : La Procura di Milano ha inoltrato alle autorità svizzere una rogatoria con la quale intende far luce sull'origine… - TV7Benevento : Milano: Agenzia Dogane intercetta 237 articoli moda contraffatti inviati per posta... - rob_milano : @Agenzia_Italia Comunque, se si ha tempo, si possono trovare anche altri virus e batteri e numerosi funghi. Per for… - Coseaca00066388 : Comunque secondo me sono tornati a Milano ieri, perché oggi l'agenzia è aperta e lui dovrebbe lavorare.. Quindi mag… -