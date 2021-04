Milan, tiene banco il futuro di Calhanoglu: sirene dalla Premier, la Juventus è ‘fredda’ (Di martedì 6 aprile 2021) Il Milan è concentrato sulla stagione in corso con l’obiettivo di chiudere il campionato di Serie A al secondo posto, ma a tenere banco sono anche i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. I rossoneri sono stati protagonista di una stagione molto importante, in Serie A possono pensare ancora allo scudetto ma anche il secondo posto sarebbe un risultato eccezionale. L’intenzione è quella di alzare l’asticella, l’obiettivo della dirigenza è quella di costruire una squadra competitiva anche in vista della prossima Champions League. Le basi sono solide e la squadra dovrà essere completata con calciatori di esperienza e qualità. I rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu Calhanoglu (Foto di Matteo Bazzi / Ansa)Due big sono in scadenza di contratto con il Milan, si tratta del portiere Donnarumma e del ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 aprile 2021) Ilè concentrato sulla stagione in corso con l’obiettivo di chiudere il campionato di Serie A al secondo posto, ma a teneresono anche i rinnovi di Donnarumma e. I rossoneri sono stati protagonista di una stagione molto importante, in Serie A possono pensare ancora allo scudetto ma anche il secondo posto sarebbe un risultato eccezionale. L’intenzione è quella di alzare l’asticella, l’obiettivo della dirigenza è quella di costruire una squadra competitiva anche in vista della prossima Champions League. Le basi sono solide e la squadra dovrà essere completata con calciatori di esperienza e qualità. I rinnovi di Donnarumma e(Foto di Matteo Bazzi / Ansa)Due big sono in scadenza di contratto con il, si tratta del portiere Donnarumma e del ...

