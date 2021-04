Milan sui social – Le foto della seduta d’allenamento di oggi (Di martedì 6 aprile 2021) Milan ancora al lavoro nella mattinata odierna a Milanello. Ecco le foto pubblicate dal club sul proprio profilo Twitter. Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 aprile 2021)ancora al lavoro nella mattinata odierna aello. Ecco lepubblicate dal club sul proprio profilo Twitter.

Advertising

Alemilanista86 : RT @Diffidato_: Il Milan sulla stampa estera vs il #Milan sui giornali italiani. - sportli26181512 : Calhanoglu, il rinnovo col Milan viene dopo: vola in Germania, è nato il 2° figlio: Calhanoglu, il rinnovo col Mila… - Fab79243964 : @j_gufo @anna_ex_belva Inizio io. Il vicino alla mia destra è un mezzo talebano del Milan, guarda le repliche delle… - Diffidato_ : Il Milan sulla stampa estera vs il #Milan sui giornali italiani. - Redblack100x100 : Calhanoglu, che gioia! Nato il suo secondo figlio: “Benvenuto” (FOTO) -