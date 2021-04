Milan, buone notizie da Leao: le sue condizioni verso il Parma (Di martedì 6 aprile 2021) Rafael Leao oggi si è allenato in gruppo con la squadra, e secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà disponibile per la trasferta contro il Parma Rafael Leao oggi si è allenato in gruppo con la squadra, e secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà disponibile per la trasferta contro il Parma in programma sabato prossimo al Tardini. PER TUTTE LE notizie SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 L’attaccante portoghese torna dunque a disposizione del tecnico Pioli che potrà contare finalmente su qualche rotazione in avanti dopo le scelte obbligate delle scorse settimane. Leao si contenderà dunque il posto di esterno sinistro con Rebic e il ritrovato Hauge, in gol nell’ultima gara contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Rafaeloggi si è allenato in gruppo con la squadra, e secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà disponibile per la trasferta contro ilRafaeloggi si è allenato in gruppo con la squadra, e secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà disponibile per la trasferta contro ilin programma sabato prossimo al Tardini. PER TUTTE LESULVAI SUNEWS24 L’attaccante portoghese torna dunque a disposizione del tecnico Pioli che potrà contare finalmente su qualche rotazione in avanti dopo le scelte obbligate delle scorse settimane.si contenderà dunque il posto di esterno sinistro con Rebic e il ritrovato Hauge, in gol nell’ultima gara contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com

Milan, rinnovi Donnarumma e Calhanoglu: com'è la situazione Diverso il discorso per Hakan Calhanoglu , maggiormente 'sostituibile' rispetto al numero 99 anche se quando il turco è stato in buone condizioni fisiche anche il Milan ne ha giovato e non poco. ...

Milan – Il punto sulla situazione rinnovi Inoltre, il Milan ha tardato troppo a sedersi al tavolo per negoziare ... in cui ci si aspetta che possa affermarsi come migliore al mondo nel suo ruolo. Per Ibrahimovic c’è stata una repentina ed ...

