Migranti | scontri in campo Tenerife | 8 arresti e feriti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Migranti scontri

ANSA Nuova Europa

Glisono iniziati ieri sera e sono poi ripresi stamattina. Nel corso del loro intervento, ... La stampa spagnola spiega che nella tendopoli Las Raíces convivono centinaia disbarcati ...e Libano Il suo sguardo abbraccia anche inei cui volti, afferma, "riconosciamo ... dove si intravede la via d'uscita da anni dicruenti. Israeliani e palestinesi Per ...Almeno otto persone sono state arrestate dalla polizia spagnola e diverse sono rimaste ferite dopo che sono scoppiati tafferugli tra migranti nel campo provvisorio Las Raíces di Tenerife, una delle is ...Tutto ciò è possibile proprio perché le donne migranti che lavorano per Yoox devono rinnovare un permesso di soggiorno. Il ricatto del permesso di soggiorno significa anche che nello scontro sindacale ...