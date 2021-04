Migranti | padre Zanotelli | Politica Lamorgese è micidiale

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Le politiche migratorie del governo attuale sono sempre più pesanti. Draghi appoggia con fermezza l'agenzia europea Frontex che ha il compito di pattugliare i confini europei (quest'anno spenderà oltre un miliardo di euro!), ma non muove un dito per salvare vite umane nel Mediterraneo". Lo denuncia con forza all'AdnkronosAlex, missionario comboniano da sempre in prima linea per gli ultimi, annunciando il nuovo ‘digiuno di giustizia' per politiche più umane nei confronti dei, il prossimo 7 aprile con un sit in davanti a Montecitorio, dalle 15. Dati alla mano, il sacerdote ricorda che "nei primi tre mesi di quest'anno sono già state inghiottite dal mare dai 640 ai 1200. Invece è sempre più attiva la Guardia costiera libica (creata e finanziata dall'Italia!) ...

Alex Zanotelli avvia un nuovo digiuno a favore deia suo dire respinti dalla politica migratoria dell'Italia e dell'Europa, nel Mediterraneo come nei Balcani. Il combonianoAlex ......all'AdnkronosAlex Zanotelli, missionario comboniano da sempre in prima linea per gli ultimi, annunciando il nuovo 'digiuno di giustizia' per politiche più umane nei confronti dei, il ...Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Le politiche migratorie del governo attuale sono sempre più pesanti. Draghi appoggia con fermezza l'agenzia europea Frontex che ha il compito di pattugliare i confini europ ...Nel messaggio pasquale “Urbi et Orbi” anche la condanna per il rafforzamento degli arsenali militari . Papa Francesco durante il messaggio “L’annuncio di Pasqua non mostra ...