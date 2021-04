Mick Jagger è in Sicilia: “La rockstar ha imposto una condizione, ecco cosa ha chiesto” (Di martedì 6 aprile 2021) Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones, sta percorrendo un vero e proprio itinerario in Sicilia. Il motivo? Stando a quanto dichiarato dal Tg5 durante l’edizione delle 13 di oggi mercoledì 6 aprile, la star internazionale “avrebbe scelto il ritiro mediterraneo per comporre il nuovo album“. Questo viaggio però vuole viverlo con riservatezza: “Ha chiesto di non pubblicare foto e video del suo soggiorno, ma uno come lui può dettare legge”, ha commentato la giornalista del Tg. Solo oggi dunque sembra che il viaggio sia diventato di dominio pubblico. Eppure, come riportato dal Corriere della Sera, i segni indelebili del passaggio del cantante sono cominciati dalla fine dell’estate scorsa. A settembre ha cenato in un ristorante a Marzamemi, dove ha lasciato un menu autografato. Poi ha vistato la cattedrale di Noto e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021), il frontman dei Rolling Stones, sta percorrendo un vero e proprio itinerario in. Il motivo? Stando a quanto dichiarato dal Tg5 durante l’edizione delle 13 di oggi mercoledì 6 aprile, la star internazionale “avrebbe scelto il ritiro mediterraneo per comporre il nuovo album“. Questo viaggio però vuole viverlo con riservatezza: “Hadi non pubblicare foto e video del suo soggiorno, ma uno come lui può dettare legge”, ha commentato la giornalista del Tg. Solo oggi dunque sembra che il viaggio sia diventato di dominio pubblico. Eppure, come riportato dal Corriere della Sera, i segni indelebili del passaggio del cantante sono cominciati dalla fine dell’estate scorsa. A settembre ha cenato in un ristorante a Marzamemi, dove ha lasciato un menu autografato. Poi ha vistato la cattedrale di Noto e il ...

