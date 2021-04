Meteo Roma del 06-04-2021 ore 19:15 (Di martedì 6 aprile 2021) Meteo appuntamento con il Meteo e le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino al pomeriggio nubi in aumento con Cieli irregolarmente nuvolosi ma sempre con precipitazioni assenti in serata poi in peggioramento sulle Alpi con nevicate fino a 1000 metri di quota e sulla Liguria con piogge diffuse al centro Italia giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che durante le ore pomeridiane nubi sparse in serata con te postabile Certo deboli piogge sull’alta Toscana al sud e sulle Isole tempo stabile certo sulla Sicilia con locali piogge o acquazzoni dal mattino e fino a sera sulle altre regioni invece condizioni di Meteo stabili per tutta la giornata con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi temperature in generale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021)appuntamento con ile le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino al pomeriggio nubi in aumento con Cieli irregolarmente nuvolosi ma sempre con precipitazioni assenti in serata poi in peggioramento sulle Alpi con nevicate fino a 1000 metri di quota e sulla Liguria con piogge diffuse al centro Italia giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che durante le ore pomeridiane nubi sparse in serata con te postabile Certo deboli piogge sull’alta Toscana al sud e sulle Isole tempo stabile certo sulla Sicilia con locali piogge o acquazzoni dal mattino e fino a sera sulle altre regioni invece condizioni distabili per tutta la giornata con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi temperature in generale ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 06-04-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 19h | Meteo attuale Vento: 2.9 km/h S Raffica: 5.4 km/h Temperatura: 3.8 °C Umidità: 19 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 17h | Meteo attuale Vento: 4.7 km/h SSE Raffica: 13.0 km/h Temperatura: 5.4 °C Umidità: 23… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 16h | Meteo attuale Vento: 5.0 km/h S Raffica: 5.4 km/h Temperatura: 5.1 °C Umidità: 23 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 15h | Meteo attuale Vento: 5.8 km/h OSO Raffica: 1.8 km/h Temperatura: 6.8 °C Umidità: 20… -